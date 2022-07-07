МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Внутренний рынок РФ в условиях скрытых санкций в отношении поставок зерна не пострадает, но мир в итоге может лишиться части российского экспорта, прежде всего это ощутят страны, особенно нуждающиеся в продовольствии, сообщил на пресс-конференции председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Песков заявил о востребованности российского зерна

"Любые попытки сегодня ограничить поставки зерна из России влияют на наших потребителей, на наших клиентов из числа стран, нуждающихся в продовольствии, которые не могут по естественным причинам производить его самостоятельно", — сказал Зернин. По его словам, уход из РФ нескольких иностранных компаний – производителей сельхозоборудования, сельхозтехники, поставщиков семян и средств защиты растений не нанесет ущерб самой России, но "потенциально снизит наш экспортный потенциал" и поставки нуждающимся странам.

По его словам, РФ завоевала лидирующие позиции на мировом рынке зерна в честной конкурентной борьбе, но то, что происходит сейчас, "началось задолго до февраля", представляя по сути неконкурентные методы, которые в итоге влияют не столько на российский зерновой комплекс, сколько на его потребителей. "Нельзя забывать, что санкции, которые вводятся на поставки зерна из России — скрытые. Все публично заявляют, что никаких проблем нет, но это не так. Они до сих пор не решены", — подчеркнул Зернин.

В частности, сохраняются проблемы с заходом судов в Россию под загрузку зерна, что связано с запретом Евросоюза заходить своим судам под погрузку, также из-за европейских банков есть сложности с расчетами за продукцию: по словам Зернина, даже американские банки ведут себя более адекватно, проводя платежи.

"Сегодня мы услышали, что ситуация (с мировым голодом – ред.) только ухудшается. Давайте не будем политизировать эту ситуацию и будем оставаться в рамках гуманитарной миссии производителей и поставщиков продуктов питания", — сказал Зернин. По его мнению, иностранным компаниям — поставщикам российского АПК, которые решили уйти с российского рынка, стоило бы подумать над тем, насколько сегодняшняя ситуации вписывается в их модель работы; среди таковых, например, производитель сельхозтехники John Deere.