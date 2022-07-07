МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Нелегитимные санкции Запада против России еще больше усугубили ситуацию на мировом продовольственном рынке, заявил глава государства Владимир Путин. Президент встретился в четверг с победителями четвертного конкурса "Лидеры России". Экспортеры предупредили о влиянии скрытых санкций на поставки зерна

"Санкции против России все усугубили. Причем связанные с энергетикой. Значит, наделали ошибок в сфере энергетики — поднялись цены на газ, а газ лежит в основе многих удобрений", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что подорожание удобрений привело к проблемам в работе предприятий, в том числе европейских, из-за чего некоторые компании были вынуждены закрыться. "Виды на урожай сразу упали, а цены на продовольствие еще подскочили", — добавил российский лидер.

Еще одной ошибкой Запада стало решение запустить печатный станок и начать "сгребать с мирового рынка продовольствие". По словам Путина, США из экспортеров продовольствия превратились в импортеров, накупив на мировом рынке продукции на 17 миллиардов долларов больше, чем продали. "Это говорит о том, что усугубили проблемы развивающихся стран, бедных стран, а свои проблемы закрыли. Это вот результат монополии на резервные валюты, на доллар и на евро", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что вину за надвигающийся продовольственный кризис перекладывают на Россию, хотя ситуацию усугубляют вводимые в отношении Москвы ограничения. Песков заявил о востребованности российского зерна

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лидеры России" — флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". На заседании 7 июля участники конкурса расскажут о своей профессиональной деятельности, проектах, а также о влиянии конкурса на их жизнь.