МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 июля включительно составит 5 558,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3 775,9 рубля за тонну, кукурузы — 3 075,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Экспортеры предупредили о влиянии скрытых санкций на поставки зерна

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 401,6 доллара за тонну, на ячмень — при цене 340,7 доллара, на кукурузу — при цене 323 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 6 по 12 июля включительно составляет 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя — 3 307 рублей за тонну, кукурузы — 2 168,8 рубля за тонну.

В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.