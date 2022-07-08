МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россия по итогам пяти месяцев 2022 года увеличила производство продукции АПК, эта тенденция сохранится в течение всего года, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Россия с 13 июля повысит пошлину на экспорт пшеницы

"По итогам пяти месяцев индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы фиксируем рост по всем направлениям, и ожидаем, что эта тенденция сохранится до конца года", — сказал Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

В частности, он отметил животноводство — подотрасль, где в первой половине прошлого года были определенные сложности. "С учетом запуска новых проектов и стабилизации эпизоотической ситуации 2022 год демонстрирует более позитивную динамику: производство скота и птицы выросло на 6,5%, в том числе по свинине и птице рост более 7%", — сказал министр.

Кроме того, выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос почти на 1,5%, и по итогам года там также прогнозируется положительная динамика, добавил он.