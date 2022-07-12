МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ангола планирует сотрудничать с Россией в сфере продовольствия. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества МИД страны Карлуш Сардинья. В МИД России оценили возможности Анголы по поставкам газа в Европу

Дипломат отметил, что в Анголе наблюдается недостаток продовольствия для удовлетворения потребности рынка. Ожидается, что к сентябрю страна столкнется с проблемами в области зерновых.

Сардинья подчеркнул, что на этом фоне Ангола открыта "к инвестициям, государственному и частному партнерству" с Россией.

"Мы возлагаем надежду на российских предпринимателей, которые увидят в Анголе стратегического партнера", — добавил дипломат.