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2022
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В МИД Анголы отметили желание страны сотрудничать с Россией
Сельское хозяйство
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Ангола планирует сотрудничать с Россией в сфере продовольствия. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества МИД страны Карлуш Сардинья. Дипломат отметил,... ПРАЙМ, 12.07.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, ангола, продовольствие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ангола планирует сотрудничать с Россией в сфере продовольствия. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества МИД страны Карлуш Сардинья.
Дипломат отметил, что в Анголе наблюдается недостаток продовольствия для удовлетворения потребности рынка. Ожидается, что к сентябрю страна столкнется с проблемами в области зерновых.
Сардинья подчеркнул, что на этом фоне Ангола открыта "к инвестициям, государственному и частному партнерству" с Россией.
"Мы возлагаем надежду на российских предпринимателей, которые увидят в Анголе стратегического партнера", — добавил дипломат.