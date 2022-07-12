МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация работает на решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также российских удобрений на мировые рынки. В Турции назвали дату проведения встречи по "зерновому вопросу"

"Мы действительно усердно работаем, но еще предстоит проделать путь", — сказал Гутерреш, комментируя сообщения о четырехсторонних переговорах России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле.