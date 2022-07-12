2022-07-12T17:55:49+03:00
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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220712/837464981.html
Генсек ООН оценил работу по проблеме экспорта зерна
Сельское хозяйство
Новости
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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация работает на решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также российских удобрений на мировые рынки. "Мы... ПРАЙМ, 12.07.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, оон, зерно
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация работает на решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также российских удобрений на мировые рынки.
"Мы действительно усердно работаем, но еще предстоит проделать путь", — сказал Гутерреш, комментируя сообщения о четырехсторонних переговорах России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле.