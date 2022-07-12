МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) на 0,5 миллиона тонн, до 81,5 миллиона тонн, но не стал менять оценку экспортного потенциала, следует из июльского обзора министерства. Мишустин отметил серьезный рост интереса к продукции российского АПК в мире

Прогноз по урожаю пшеницы в России в 2022-2023 сельскохозяйственном году повышен на 0,5 миллиона тонн — до 81,5 миллиона тонн, прогноз экспорта остался на отметке в 40 миллионов тонн, говорится в обзоре американского ведомства.

Прогнозы по кукурузе пересмотрены в сторону снижения: урожая — до 14,5 миллиона тонн с 15,5 миллиона тонн в июне, а экспорта — до 3,8 миллиона тонн с 4,3 миллиона. Оценки урожая и экспорта ячменя остались без изменений — 19,5 миллиона тонн и 6 миллионов тонн соответственно.

Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.