МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ливан получит на этой неделе 35 тысяч тонн пшеницы из России и с Украины, заявил глава ливанской ассоциации мукомольных предприятий Ахмад Хотейт в интервью агентству Рейтер. Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2022-2023 году

В июне министр экономики Ливана Амин Салям заявил, что запасов пшеницы в стране хватит на полтора месяца.

По словам Хотейта, судна с пшеницей направляются в Ливан из украинских Рени и Измаила и российских Ростова-на-Дону и Порта Кавказ.

В мае Салям заявил, что Ливан получил согласие от Всемирного банка на экстренный кредит в размере 150 миллионов долларов на финансирование импорта пшеницы. Ранее генеральный директор экономического и социального совета Ливана Мохаммад Сейфэддин рассказал РИА Новости, что Ливан импортирует 65% пшеницы из России и Украины, поэтому для удовлетворения нужд правительство должно найти полноценные альтернативные источники при условии наличия необходимого количества долларов для закупки. По его мнению, кризис на Украине ставит под угрозу стабильность поставок пшеницы в Ливан.

Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.