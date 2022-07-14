МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В Strategie Grains в четверг понизили прогнозы по урожаю зерновых в ЕС. В компании скорректировали оценки на фоне продолжающегося сбора урожая пшеницы и ячменя, а также жаркой погоды в регионах выращивания кукурузы. Источник назвал предварительную дату новой встречи по зерну

Урожай пшеницы в ЕС в 2022 году может составить 123,3 млн тонн против предыдущей оценки 124,4 млн тонн, говорится в ежемесячном отчете компании. В прошлом году было собрано 129,9 млн тонн. В частности, Strategie понизила оценку производства ячменя с 50,3 млн тонн до 49,6 млн тонн. В 2021 году производство этой культуры составило 51,9 млн тонн.

Оценки урожая пшеницы и ячменя были понижены и в прошлом месяце. Причина — чрезмерно сухая погода во многих странах в первую половину сельскохозяйственного года.

Урожай кукурузы в Европе может составить 65,4 млн тонн, полагают в Strategie. Это ниже по сравнению с июньской оценкой (66,8 млн тонн) и урожаем 2021 года (69,7 млн тонн).

"Наблюдающаяся время от времени нехватка воды и жаркая погода во многих регионах выращивания кукурузы негативно влияют на потенциал урожайности", — говорится в отчете компании.

Между тем в Strategie практически не стали менять прогноз по экспорту пшеницы из ЕС, оставив его на уровне 30,4 млн тонн. Прогноз основывается на высокой конкурентоспособности европейской пшеницы и активных продажах в первые недели маркетингового года. Источник: все стороны показали конструктивность в решении вопроса по зерну

Прогноз учитывает, что морские поставки пшеницы могут достичь 30-50% от обычных мощностей. Кроме того, оценки могут быть подвержены корректировке на фоне переговоров по созданию морского коридора для вывоза украинского зерна.

Экспорт пшеницы из России может составить около 40 млн тонн, ожидают в компании. Однако, если урожай превысит 89 млн тонн, экспорт может увеличиться по меньшей мере еще на 5 млн тонн, добавили в Strategie.