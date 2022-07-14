МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с индийским и бразильским коллегами проблему продовольственной безопасности. Об этом говорится на официальном сайте постпредства страны при ООН.

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Сообщается, что Вершинин 13 июля в рамках Экономического и социального совета (ЭКОСОС) провел двусторонние встречи с заместителями министров иностранных дел Индии и Бразилии Саурабхом Кумаром и Паулино де Карвальо.

Дипломаты уделили особое внимание задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности с учетом факторов пандемии коронавируса, климатической повестки дня и проблем в мировой финансово-экономической системе, а также вопросам региональной безопасности, огтмечается на сайте.