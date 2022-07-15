СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Украина целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, рассказал РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов. Ранее об аналогичных случаях заявлял замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В Стамбуле создадут координационный центр по зерновому вопросу

"Боевики Зеленского, также, как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения", — сообщил Рогов.

Он считает, что такие действия были санкционированы командованием украинской стороны, поскольку поджог происходит одновременно в двух регионах.

По его словам, в Запорожской области началась уборка урожая, и местные сельхозпроизводители испытывают острую нехватку оборудования, в том числе комбайнов. "Природа дала урожайность на 12-13% больше, чем обычно в украинские времена. Сбор урожая идет практически круглосуточно, но возможностей не хватает, поэтому сейчас мы ищем, где найти свободную технику в российских регионах", — подчеркнул Рогов.