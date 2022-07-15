МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Участники консультаций по зерновому вопросу в основном поддержали выдвинутые предложения, в ближайшее время работа по итоговому документу будет завершена, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Косачев назвал санкции США причиной глобальных проблем с продовольствием

"В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", — сказал он.

По словам Конашенкова, российская сторона предложила меры, которые обеспечивают перевозки сельскохозяйственной продукции иностранными государствами, исключая при этом использование украинских портов для провокаций, а также поставок Киеву оружия и военной техники.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле, завершились в среду. По данным источника, все стороны показали высокую конструктивность, предложения были нацелены на поиск решения.

Следующая встреча, по предварительным данным, пройдет 20-21 июля, предстоит согласование по дипломатическим каналам.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.