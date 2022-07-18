АНКАРА, 18 июл — ПРАЙМ. Турция может обратиться к рынкам Франции, Аргентины и США, чтобы закрыть дефицит пшеницы из России и Украины, заявил глава Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрен Гюнхан Улусой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция надеется быстро реализовать план по зерну из Украины, заявил Эрдоган

"Ближайшим экспортером пшеницы для нас являются Россия и Украина. Если посмотреть на цифры за последние 10 лет, доля России никогда не опускалась ниже 60 процентов. Доля Украины также увеличилась до 25 процентов. Мы можем обратиться к таким рынкам, как Франция, Аргентина и США, чтобы закрыть дефицит России и Украины", — приводит его слова газета Yeni Şafak.

Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.