АНКАРА, 18 июл — ПРАЙМ. Турция может обратиться к рынкам Франции, Аргентины и США, чтобы закрыть дефицит пшеницы из России и Украины, заявил глава Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрен Гюнхан Улусой. Турция надеется быстро реализовать план по зерну из Украины, заявил Эрдоган

"Ближайшим экспортером пшеницы для нас являются Россия и Украина. Если посмотреть на цифры за последние 10 лет, доля России никогда не опускалась ниже 60 процентов. Доля Украины также увеличилась до 25 процентов. Мы можем обратиться к таким рынкам, как Франция, Аргентина и США, чтобы закрыть дефицит России и Украины", — приводит его слова газета Yeni Şafak.

Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.