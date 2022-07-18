МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Страны Европы на фоне засухи могут снизить объемы экспорта сельхозпродукции, но ее дефицит на внутреннем рынке государствам Евросоюза не грозит, сказал РИА Новости управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. Глава МЭА призвал Европу сократить потребление природного газа

Еврокомиссия опубликовала ранее в понедельник доклад, в котором выразила опасения в связи с угрозой засухи почти на 50% территории Евросоюза летом 2022 года, что может привести к значительному снижению урожая на затронутых областях.

"В текущем сезоне, действительно, очень сильная засуха в ряде аграрных стран Евросоюза, и, скорее всего, это приведет к снижению урожайности по целому ряду агрокультур. Говорить о катастрофе вряд ли приходится, но экспорт из этих стран может снизиться", — считает Березнюк. Прежде всего это касается объема поставок между самими участниками ЕС, добавил он, уточнив, что потребности самих государств все равно будут обеспечены, и "для внутреннего потребления хватит".

Между тем ситуацию осложняют санкционные ограничения, которые не накладываются на продовольствие, но затрудняют логистику поставок и расчеты за продукцию. "Все санкционные войны, связанные с продовольствием, нужно заканчивать — слишком большая зависимость (от ведущих экспортеров продовольствия — ред.), в том числе и от России", — заключил Березнюк.

"Засуха в Европе, и в первую очередь во Франции, уже давно. И основное влияние на пшеницу она уже оказала. Поэтому в ценах (на пшеницу — ред.) данный фактор тоже давно учтен. Сейчас речь идет уже об урожае кукурузы, который существенно сократится. Что касается пшеницы, то валовой сбор в ЕС согласно данным европейских агентств составит около 130 миллионов тонн, что на 8 миллионов тонн ниже прошлого года", — прокомментировал РИА Новости источник на зерновом рынке.

Аналитики международной исследовательской компании Strategie Grains на прошлой неделе понизили прогнозы по урожаю зерновых в ЕС, скорректировав оценки в том числе на фоне жаркой погоды в регионах выращивания кукурузы. По мнению экспертов, урожай пшеницы в ЕС в 2022 году может составить 123,3 миллиона тонн (предыдущая оценка — 124,4 миллиона). Также Strategie понизила оценку производства ячменя до 49,6 миллиона тонн с 50,3 миллиона тонн и кукурузы — до 65,4 миллиона тонн с 66,8 миллиона тонн.