МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Прогнозируемая на половине территории Евросоюза засуха не повлияет на урожай винограда, в большей степени заявления ЕК сделаны для того, чтобы увеличить продажи вина и другой алкогольной продукции, сообщил РИА Новости директор Центра исследований рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Эксперты спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

В понедельник Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором выразила опасения в связи с угрозой засухи почти на 50% территории Евросоюза летом 2022 года, что может привести к значительному снижению урожая на затронутых территориях. В Еврокомиссии также указали на угрозу снижения урожаев летом этого года во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.

"Это просто очередная ложь для того, чтобы создать панику на рынке, иллюзию кризиса и ожидание будущего дефицита продукции, поднять цены и на этом заработать", — сказал эксперт.

Дробиз также отметил, что в прошлом и позапрошлом году в Европе уже заявляли о неурожае винограда, который приведет к повышению цен и сокращению ассортимента продукции. Однако, по словам эксперта, это было сделано лишь для увеличения продаж — так, к сентябрю-октябрю было куплено на 25% больше итальянского вина и французского вина. После чего руководитель Итало-Российской торговой палаты выступил с заявлением о том, что никакого дефицита нет.

Очередная волна жаркой погоды, которую ожидают на начавшейся неделе, станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению нескольких тысяч гектаров лесов. Сообщалось о гибели нескольких пожарных.