МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Россия увеличила импорт индийского чая за последние две недели, это привело к резкому росту цен на листовой и гранулированный чай на 40-50%. Об этом пишет индийская газета Economic Times. США решили не ссориться с Индией из-за России, чем разозлили Турцию

"Россия увеличила закупки чая из Индии за последние две недели", — говорится в издании.

Как сообщает газета, повышенный спрос на индийский чай в России привел к скачку цен на традиционный листовой чай на 50%. Цены на гранулированный чай также выросли на 40%, поскольку он также пользуется спросом со стороны российских потребителей.