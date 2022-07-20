МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Западные страны пытаются втянуть генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров оценил "страдания" Европы от антироссийских санкций

По его словам, Москва несколько расз отмечала, что косвенные санкции Евросоюза оказывают негативное влияние на возможность экспорта российского удобрения. "…поэтому, когда нам в глаза лгут и заявляют, что все это неправда и все от вас зависит — это нечистоплотно. К сожалению, они пытались и пытаются до сих пор втянуть в свои игры генерального секретаря ООН", — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также сообщил, что Кремль послала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу сигнал о необходимости включить пункт о зерне из России в стамбульские договоренности.

"…когда наша делегация напомнила, давайте еще туда вторую часть пакета просто обозначим, украинцы категорически отказались. Делегация ооновцев просто промолчала стыдливо", — напомнил Лавров.