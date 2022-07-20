МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Польша сможет экспортировать в 2022 году около семи миллионов тонн зерна, Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села страны Хенрык Ковальчик. СМИ: Польше хватит газа до марта 2023 года

По его словам, польские запасы зерна в 2022 году составляют около пяти миллионов тонн зерна. Это запасы немного большие по сравнению с предыдущими годами. Фермеры сохранили значительную часть зерна с предыдущего сезона.

Отмечается, урожай нынешнего года "оценивается примерно в 32 миллиона тонн". "Это меньше примерно на 2,5 миллиона тонн, чем в прошлом году. Трудно это спрогнозировать точно. Урожай покажет окончательный объем. Тем более, что многое еще будет зависеть от погоды. Особенно урожай кукурузы, время вегетации, вызревания кукурузы еще достаточно долгое", — пояснил Ковальчик.