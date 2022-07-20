МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Эрдоган ожидает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан в ходе четырехстронней встречи на текущей неделе. Лавров: Запад пытается втянуть ООН в игры вокруг "украинского зерна"

Ранее в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Стороны договорились создать координационный центр. Следующая встреча пройдет на текущей неделе.

"У нас есть посредничество в качестве принимающей стороны. Мы давно работаем над экспортом украинского зерна через Черное море. Я несколько раз обсуждал этот вопрос с господином Путиным и господином Зеленским. Наши министерства иностранных дел и национальной обороны также провели встречи со своими собеседниками. В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Ирана.

Анкара также рассчитывает, что реализация плана ООН по зерновому вопросу начнется в ближайшие дни, отметил Эрдоган.

ГАЗ

Турецкий лидер сообщил, что Анкара планирует продолжить сотрудничество с Москвой по газу и АЭС "Аккую".

"Я надеюсь, что мы будем продолжать нашу солидарность в вопросе природного газа, вопросе "Аккую" и других вопросах", — подчеркнул Эрдоган.