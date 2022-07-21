МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Аналитический центр "Русагротранса" обновил прогноз сбора пшеницы в РФ, повысив оценку сразу на 2,6 миллиона тонн, до 92,7 миллиона тонн в 2022 году, следует из опубликованных материалов железнодорожного оператора. Лавров: Запад пытается втянуть ООН в игры вокруг "украинского зерна"

"Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогноз производства пшеницы в России в 2022 году на 2,6 миллиона тонн по сравнению с предыдущей оценкой ­­– до нового рекорда в 92,7 миллиона тонн", — говорится в материалах центра, которые приводит журнал "поле.рф". Валовый сбор зерна в целом может составить около 141 миллиона тонн (предыдущая оценка – 138,6 миллиона тонн).

Прогноз повышен в основном за счет увеличения оценок урожайности по Центру и Поволжью на фоне крайне благоприятной ситуации с влагозапасами в период налива зерна и высокими уровнями урожайности в начале уборки. "Урожайность озимой пшеницы в целом по России может достичь рекорда 2017 года – почти 4,2 тонны на гектар. По яровой пшенице также может быть достигнут рекордный уровень в 1,95 тонны на гектар", – отмечают аналитики.

Прогноз производства пшеницы в Поволжье повышен на 1,5 миллиона тонн, до 17,8 миллиона тонн – третий результат после 2020 года и близко к уровню 2017 года (почти 18 миллиона тонн), по Центральной России – на 0,8 миллиона тонн, до 21,8 миллиона тонн (второй после 2020 года, когда собрали 23,4 миллиона тонн). Оценка по Югу увеличена на 0,5 миллиона тонн, до 38,9 миллиона тонн (предыдущий рекорд в 2017 году – 34,3 миллиона тонн).

Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.

"Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса "поле.рф" входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.