МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Аграрии в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Минсельхоза РФ. Аналитики повысили прогноз по сбору пшеницы в России в текущем году

"Преодолели отметку в 30 млн тонн зерна. Урожайность по сравнению с прошлым годом заметно выше: сейчас она в среднем составляет 41,7 центнера с гектара (было 33,3 центнера с гектара)", — говорится в сообщении.

По данным министерства, аграрии убрали зерновые и зернобобовые с 7,4 миллиона гектаров, в том числе собрано 25,3 миллиона тонн пшеницы и 3,9 миллиона тонн ячменя.

Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.