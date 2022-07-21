МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Аналитический центр "Совэкон" на фоне роста урожайности пшеницы повысил оценку ее валового сбора в России в 2022 году на 1,7 миллиона тонн, до 90,9 миллиона тонн. Об этом говорится в материалах центра. Украинские войска нанесли удар по полям с пшеницей в Запорожской области

"Прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году повышен с 89,2 миллиона тонн до 90,9 миллиона тонн на фоне пересмотра оценок урожайности озимой и яровой пшеницы", — пишут эксперты. Оценка средней урожайности озимой пшеницы в годовом выражении повышена на 14,9%, до 3,94 центнера с гектара, яровой — на 1,6%, до 1,88 центнера с гектара.

Урожай пшеницы в РФ будет рекордно высоким, однако темпы экспорта пока остаются "вялыми" — июльский экспорт может оказаться ниже среднего уровня в 2,6 миллиона тонн, пишет директор "Совэкона" Андрей Сизов. По его мнению, если в следующие несколько недель поставки пшеницы существенно не ускорятся, текущий прогноз центра по ее экспорту в 2022-2023 сельскохозяйственному году (с 1 июня 2022 года по 30 июня 2023 года — ред.) в 42,6 миллиона тонн может стать "слишком оптимистичным, поскольку России необходимо выполнить большую часть экспортной программы в первой половине сезона".

Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.

Отраслевые аналитики также дают оценки валового сбора выше официального прогноза: так, аналитический центр "Русагротранс" ожидает в 2022 году урожай пшеницы в 92,7 миллиона тонн: более умерен в прогнозе аналитический центр "Прозерно" — 88,106 миллиона тонн.