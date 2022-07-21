БЕЛГРАД, 21 июл — ПРАЙМ. Правительство Сербии сняло запрет на экспорт пшеницы и одобрило квоту на экспорт пищевого растительного масла, сообщило министерство сельского, лесного хозяйства и водопользования страны. Российские аграрии собрали уже 30 миллионов тонн зерна

Правительство Сербии в начале июля приняло решение закупить у отечественных производителей 131 тысячу тонн пшеницы из нового урожая и поместить в продовольственный резерв.

"На заседании правительства Сербии (в четверг – ред.) принято решение об отмене меры запрета экспорта пшеницы и кукурузы. Такое решение принято в результате анализа нынешней ситуации и запасов пшеницы после жатвы. Свободный экспорт будет оставаться в силе до начала осени, когда будет проведена новая оценка состояния и совокупных запасов ключевых зерновых, и в соответствии с тем будут предприняты дальнейшие шаги", — сообщил сербский минсельхоз.

"Также на заседании кабмина принято решение об одобрении экспорта 4 тысяч тонн разливного рафинированного подсолнечного масла", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Аналитики повысили прогноз по сбору пшеницы в России в текущем году

Сербский президент Александр Вучич заявил в начале июня, что страна имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, в первую очередь Албанией и Северной Македонией, участниками инициативы по созданию единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы Open Balkan, а также Черногорией и Боснией и Герцеговиной.

Жатва началась в автономном крае Воеводина, сербской житнице, в конце июня. В этом году урожай пшеницы в Сербии ожидается в объеме свыше 3 миллионов тонн.

Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла.