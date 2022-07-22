МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море откроется в ближайшее время, рассказал РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле. СМИ узнало подробности сделки по украинскому зерну

"Надеемся, что в ближайшие недели", — сообщил он и добавил, что стороны получили гарантии по этому вопросу.

Согласно данным, соблюдение правил безопасности при движении кораблей по выделенным коридорам будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, которая уже готова к работе. При этом Турция получила гарантии, что договоренности не станут прикрытием для реализации военных целей. Нарушение выработанных условий приведет к катастрофе, стороны переговорного процесса это понимают, добавил источник.

Как отметил собеседник агентства, в ходе подготовки к подписанию итогового документа по зерновому вопросу до последнего момента были сложности, найти консенсус помогли переговоры. При этом Россия продемонстрировала конструктивный подход к проблеме.

"Было очень много вбросов и ложной информации. Я должен сказать, что все стороны, в частности Россия показали очень конструктивный подход", — сказал источник.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле 13 июля. Генсек ООН Антониу Гутерреш в четверг прибыл в Стамбул для подписания документа, который закрепит договоренности сторон по этому вопросу. Мероприятие состоится в 16.30, в нем также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.