СТАМБУЛ, 22 июл – ПРАЙМ. Россия в ходе переговоров по "зерновому вопросу" затронула вопрос о необходимости отмены ограничений по страховке и обслуживанию кораблей, спередает телеканал A Haber со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Источник сообщил о скором запуске зернового коридора в Черном море

"Россия также заявила, что санкции, введенные в отношении российских судов в области страхования и обслуживания, должны быть сняты", — говорится в сообщении.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле 13 июля. Генсек ООН Антониу Гутерреш в четверг прибыл в Стамбул для подписания документа, который закрепит договоренности сторон по этому вопросу. Мероприятие состоится в 16.30, в нем также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.