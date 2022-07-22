МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ обсудил с участниками мясного рынка снятие тарифных и нетарифных экспортных барьеров, планирует провести такие же встречи с другими отраслевыми союзами и крупнейшими экспортерами, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Минсельхоза РФ. Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая в перечень сельхозпродукции

"Планируем провести такие встречи с руководителями всех основных отраслевых союзов и крупнейших предприятий-экспортеров продукции АПК", — говорится в сообщении.

Министерство уже организовал встречу участников мясного рынка с российскими сельхозатташе: работа этих представителей министерства уже организована в 36 странах мира для помощи отечественным компаниям в развитии их экспортной деятельности. В ходе встречи обсуждалось снятие тарифных и нетарифных барьеров, укрепление отношений с импортерами, дистрибьюторами и ритейлом, а также вопросы ветеринарного надзора и сертификации.

"Спрос на нее (российскую мясную продукцию — ред.) постоянно растет. Так, с начала года поставки мяса птицы за рубеж увеличились вдвое, а говядины – на 40%", — отмечает Минсельхоз.

Среди мер регулирования поставок продукции российского АПК, действующих в настоящее время — экспортная пошлина и вывозная тарифная квота на зерно, пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха, временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса, экспортная пошлина на сою, квота на беспошлинный ввоз сахара, тарифные квоты в отношении импорта ряда видов мясной продукции.