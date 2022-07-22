МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отправился в Турцию, где будет подписано соглашение по зерновому вопросу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле 13 июля. Генсек ООН Антониу Гутерреш в четверг прибыл в Стамбул для подписания документа, который закрепит договоренности сторон по этому вопросу. Мероприятие состоится в 16.30, в нем также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.