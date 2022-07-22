Шойгу рассказал об алгоритме вывоза зерна из черноморских портов по гуманитарному коридору
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что предложенный российской стороной алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов.
По его словам, алгоритм предусматривает "морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно".
Шойгу также подчеркнул, что безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.
Ответственное выполнение предусмотренных документами мер станет практическим вкладом в решение задач мировой продовольственной безопасности, отметил он.
"Реализация этого проекта (произошла) в результате больших усилий — усилий со стороны президента Турции господина Эрдогана и усилий нашего президента и, конечно, не могу не отметить господина Гутерреша из Организации Объединенных Наций, которые связали все эти решения в один пакет, и сегодня мы имеем все предпосылки и все решения для того, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни. Речь идет не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельхозпродукции, удобрений из российских портов", — сказал Шойгу.
https://1prime.ru/Agriculture/20220722/837578652.html