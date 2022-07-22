МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что предложенный российской стороной алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов. Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум об экспорте российского зерна

По его словам, алгоритм предусматривает "морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно".

Шойгу также подчеркнул, что безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.

Ответственное выполнение предусмотренных документами мер станет практическим вкладом в решение задач мировой продовольственной безопасности, отметил он.

"Реализация этого проекта (произошла) в результате больших усилий — усилий со стороны президента Турции господина Эрдогана и усилий нашего президента и, конечно, не могу не отметить господина Гутерреша из Организации Объединенных Наций, которые связали все эти решения в один пакет, и сегодня мы имеем все предпосылки и все решения для того, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни. Речь идет не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельхозпродукции, удобрений из российских портов", — сказал Шойгу.