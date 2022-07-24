РИМ, 24 июл — ПРАЙМ. Аграрная отрасль Италии рискует потерять до 6 миллиардов евро вследствие продолжительной жары и засухи, сообщает деловая газета il Sole 24 Ore со ссылкой на оценки ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. Природа взбунтовалась. За что Европе ниспослана жара

Прогнозы влиятельной организации, таким образом, говорят о возможных потерях 10% от стоимостного объема производства сельскохозяйственной продукции в стране. Ранее Coldiretti оценивала возможный ущерб для аграриев в 3 миллиарда евро.

Аналогичными прогнозами, отмечается в публикации il Sole 24 Ore, оперирует другое отраслевое объединение – Конфедерация итальянских фермеров (Confederazione italiana agricoltori – CIA), которая также указывает на риск потери 10% от внутреннего валового продукта всего сельского хозяйства, который по ее подсчетам достигает 34 миллиардов евро. Еще одна ассоциация производителей Confagricoltura оценивает ущерб для отрасли в 2 миллиарда евро, или 6% от ее общего оборота.

Первое полугодие оказалось в Италии самым жарким за всю историю, показав рост средней температуры на 2 градуса. Объем осадков в сравнении со средним историческим показателем упал на 60%.

Coldiretti в этой связи предупреждает, что урожай пшеницы твердых сортов, используемой для изготовления макаронных изделий, может сократиться на 30%, а мягких сортов, который идет на хлебобулочные изделия, на 20%. В некоторых регионах потери могут достичь 40%. В случае с кукурузой эти оценки хуже: в северных регионах, наиболее пострадавших от засухи, урожай, вероятно, сократится вдвое. В этой связи Coldiretti называет "глотком воздуха" заключение "продуктовой сделки" в Стамбуле, которая позволит возобновить экспорт кукурузы с Украины. После достижения соглашения Coldiretti сообщила, что это позволит доставить в Италию 1,2 миллиона тонн кукурузы.