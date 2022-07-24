СМИ: канадские фермеры теряют деньги из-за цен на российские удобрения
CBC: канадские фермеры просят власти пересмотреть повышенные тарифы на российские удобрения
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ВАШИНГТОН, 24 июл — ПРАЙМ. Фермеры из провинции Онтарио в Канаде обратились к властям с просьбой пересмотреть повышенные тарифы на российские удобрения, передает телеканал CBC. К призывам присоединились производители фасоли, зерновых и других культур.
"Повышение цен на 35%, вместе со счетами на электричество и бензин после инфляции, оказывает давление на цены на сырьевые товары", — говорится в сообщении.
Согласно данным, до повышения тарифов поставки азотных удобрений из России в восточную Канаду составляли до 660 тысяч тонн, это около 90% от общего оборота Онтарио.
Как отмечается, фермеры призывают правительство оценить последствия принятых мер и ответить, является ли текущий рост цен тем результатом, которого хотели власти. Кроме того, представители сельхозпроизводителей требуют компенсации тем, кто пострадал от роста тарифов.