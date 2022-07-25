ОЙО (Республика Конго), 25 июл — ПРАЙМ. Никаких препятствий для экспорта зерна из порта Одессы нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров рассказал о том, кто будет сопровождать суда с украинским зерном

"Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун", — рассказал Лавров.

"Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота", — добавил министр, указав, что "теперь эти "Гарпуны" нам угроз не представляют".

"Эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части, никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договорённостями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали", — сказал глава МИД РФ в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго. Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе из-за Украины, заявил Лавров

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.