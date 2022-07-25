НУР-СУЛТАН, 25 июл — ПРАЙМ. Заключенная в Стамбуле "продуктовая сделка" в первую очередь была необходима странам, зависящим от импорта зерновых, для снижения рыночных цен на пшеницу, эта цель достигнута, при этом фактические отгрузки зерна из украинских портов играют второстепенную роль, такое мнение РИА Новости высказал официальный представитель Зернового союза Казахстана (ЗСК) Евгений Карабанов. Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из Одессы

"Я в большей степени думаю, что все это сделано, чтобы уронить цены на мировом рынке, и чтобы дать возможность странам-импортерам, которые зависят от импорта зерна, подешевле его купить. То есть фактически (неизвестно — ред.) — будет ли экспорт с Украины или не будет, но мировая цена уже пошла вниз. Чикаго (котировки зерна на Чикагской бирже — ред.) сделал два больших шага вниз — первый шаг около 6%, второй 4,5%. То есть я оцениваю это как политический шаг. Пойдет зерно или не пойдет, я так понимаю, это вопрос второй", — сказал он, комментируя заключение стамбульского соглашения.

По словам собеседника агентства, сделка сыграла роль "огнетушителя, погасившего пожар ценовой, а как там дальше будет — время покажет". "Если этот механизм в реальности не заработает, там уже новый урожай будет", — добавил он.

Представитель ЗСК пояснил, что тема заблокированного на Украине зерна начала терять актуальность по мере появления на рынке зерна нового урожая. "На самом деле, два месяца назад ситуация выглядела совсем близко к катастрофической, сейчас она уже таковой не выглядит — началась уборка, в России хороший урожай, многие страны тоже начали уборку, то есть пшеница нового урожая начала поступать на рынок. За счет этого апокалиптические настроения сами по себе начали меняться", — добавил Карабанов. Эрдоган анонсировал скорое начало вывоза украинского зерна

Собеседник агентства также выразил уверенность, что российское зерно будет продолжать играть важную роль на мировом рынке, так как США и ЕС уже внесли коррективы в свои санкционные ограничения, сделав исключения для ряда товаров из РФ, включая продовольствие и удобрения.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.