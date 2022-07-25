ООН, 25 июл — ПРАЙМ. Несмотря на удар по военным в порту Одессы, операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. В ООН подчеркнули добровольный характер зерновой сделки

Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна.

Отвечая на вопрос о том, мешает ли ущерб от этого удара вывозу зерна с Украины, Хак сказал: "Мы полагаем, что работа в рамках инициативы может продолжаться, и мы полагаем, что суда могут двигаться".

По его словам, удар "не был полезной вещью".

"Мы хотим, чтобы в соответствии с этой договоренностью ("продуктовой сделкой" — ред.), этой инициативой, все стороны совершали поступки, полезные для достижения цели инициативы — для обеспечения безопасного прохода торговых кораблей с продовольствием и удобрениями. Эти суда должны идти в три порта Украины — Одессу, Черноморск, Южный", — сказал Хак.

"И мы хотим, чтобы были гарантированы все условия для безопасного прохода судов. Все, что не соответствует этому, не помогает успеху", — добавил он.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.