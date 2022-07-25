АНКАРА, 25 июл — ПРАЙМ. Турция ожидает от сторон выполнения обязательств по "продуктовой сделке", удар по военным объектам в одесском порту вызывает сожаление, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни

Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна.

"Удар показал чувствительность вопроса. Наши ожидания связаны с тем, чтобы все стороны выполняли взятые на себя обязательства", — сказал Эрдоган в интервью TRT.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.