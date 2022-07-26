МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. На Киеве хотят выйти на довоенный ежемесячный уровень экспорта зерна к середине осени, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментарии изданию "Страна.ua". Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из Одессы

"5 миллионов тонн зерна — эта была наша минимальная цифра, которую мы ранее экспортировали из украинских портов. Это цифра, на которую нужно выйти. Если нам не будут мешать известные факторы, то это можно будет сделать до плюс-минус середины осени", — приводит издание слова министра.

По его словам, за последние дни на Украине собрали более 8 миллионов тонн зерна.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.