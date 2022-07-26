ООН, 26 июл — ПРАЙМ. Проблем с топливом для кораблей, которые будут вывозить зерно с Украины по Черному морю, нет, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. В Турции заявили о начале работы по "продуктовой сделке"

"В данный момент мы пытаемся просто обеспечить безопасность для прохода кораблей. Проблем с топливом нет", — отметил Хак.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.