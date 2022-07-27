СТАМБУЛ, 27 июл — ПРАЙМ. Координационный центр по экспорту зерна, созданный в Стамбуле в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, официально откроется в среду. В ООН заявили, что проблем с топливом у кораблей для вывоза зерна нет

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Министр национальной обороны Хулуси Акар откроет в среду в Национальном университете обороны Совместный координационный центр, который был создан в рамках соглашения о Стамбульском зерновом коридоре, сообщил ранее Гостелеканал TRT Haber.

Весь процесс контроля за перевозкой зерна и сельхозпродукции с Украины будет вестись из совместного координационного центра, который создан в университете Минобороны Турции. Он расположен в районе Левент на берегу Босфора в европейской части Стамбула.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА МЕСТЕ, ЗАДАЧА ЯСНА

Главная задача специалистов РФ в координационном центре в Стамбуле – практическая реализация инициативы по зерну Украины, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" начал свою работу Совместный координационный центр в Стамбуле. Передовая группа российских экспертов во вторник прибыла в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате.

"Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода "Инициативы" на этап практической реализации. Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны Российской Федерации", — сказали в ведомстве.

Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

НАДЕЖДА ЕСТЬ, А ГОТОВНОСТЬ?

Отправка первого судна с зерном в Чёрном море возможна в ближайшие недели, всё зависит от готовности Москвы и Киева, заявил ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей. Я думаю, что все наладится, как только этот трафик пойдет. Мы не основываем наши действия только на надежде. Мы продолжаем наше дипломатическое взаимодействие с российской и украинской сторонами. Несмотря на краткосрочные трудности, я настроен позитивно", — сказал Калын в интервью CNN International.

В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.