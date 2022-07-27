МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Первое судно с украинским зерном может выйти из порта в Черном море уже на этой неделе, сообщает Reuters, ссылаясь на турецкого чиновника. МИД Турции рассказал о противниках "продуктовой сделки"

"По-видимому, первые партии зерна будут загружены на этой неделе, и будет осуществлен его экспорт с Украины", — рассказал собеседник агентства.

По его мнению, корабль отправится спустя несколько дней после начала работы Совместного координационного комитета в Стамбуле. Чиновник подчеркнул, что стороны уже проработали все необходимые детали.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.