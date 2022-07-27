КАШИРА (Московская обл.), 27 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власть, наука и бизнес общими усилиями могут обеспечить продовольственную безопасность России, в том числе благодаря развитию семеноводства в стране, он также поддержал инициативу по компенсации затрат на покупку высокотехнологичного оборудования для семеноводческих предприятий. Минсельхоз ввел новые пошлины на вывоз подсолнечного шрота и масла

В среду глава российского правительства ознакомился с деятельностью подмосковных агрокомпаний, в том числе с работой "СеДеК" — одного из крупнейших селекционно-семеноводческиx предприятий России, которое было основано в 2004 году.

"Продовольственная безопасность сегодня — самое важное, что есть в стране… В первую очередь, я думаю, что мы все наши программы синхронизируем, то, что необходимо, — добавим", — пообещал Мишустин селекционерам.

Он указал на важность совместных действий властей, научного сообщества и бизнеса. Российские аграрии собрали уже 30 миллионов тонн зерна

"Надеюсь, что такими общими усилиями мы самую главную задачу решим — обеспечение продовольственной безопасности страны, в том числе своей селекцией и своим материалом", — подчеркнул премьер.

Среди мер, которые предпримет правительство для развития отрасли, премьер, в частности, назвал поддержку личных подсобных хозяйств и самозанятых, а также компенсацию 50% затрат на покупку высокотехнологичного оборудования для семеноводческих предприятий (сейчас размер компенсации составляет 20% и распространяется на затраты при создании плодо- и овощехранилищ).

С соответствующей инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что компенсация затрат на оборудование по аналогии с "капексами" на создание плодохранилищ необходима в том числе и для масштабирования работы селекционных компаний.

"Им нужно купить высокотехнологичное оборудование, потому что каждый клубень они калибруют. Для того, чтобы масштабировать, им надо программу такую же, как по теплицам, чтобы им дали "капексы". Тогда они купят современные машины и будут производить миллионами", — пояснил глава региона.

"Думаю, мы так и поступим… Мы посмотрим, чтобы до 50% было возмещение на оборудование ", — отреагировал Мишустин.

Он получил Воробьеву подготовить соответствующее предложение и представить его в Минсельхоз. Власти выделят субсидии производителям овощей

"Сегодня мы это решение предварительно примем", — пообещал он.

Мишустин также пожелал хорошего урожая аграриям и подмосковным селекционерам, которые показали ему плоды своих трудов — различные сорта огурцов, среди которых были и те, которые можно жарить, кабачков, лука и других овощей. Особый интерес у премьера вызвали необычные круглые кабачки и баклажаны новой селекции.

"Дети в футбол не играют?", — в шутку поинтересовался Мишустин, обратив внимание на необычную форму и яркий цвет овощей, селекционеры в свою очередь пообещали подарить их премьеру.