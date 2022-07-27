МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-июне 2022 года увеличилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне по сравнению с июнем прошлого года выросло на 2,1%, говорится в оперативном докладе Росстата. Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая в перечень сельхозпродукции

В мае текущего года показатель увеличился также на 2,1% в годовом выражении. Объем производства сельхозпродукции в июне в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 468,2 миллиарда рублей, в январе-июне — 2,247 триллиона рублей. В 2021 году производство продукции сельского хозяйства снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

На конец июня поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,4 миллиона голов, уменьшившись на 2,3% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 7,8 миллиона голов (на 1,6% меньше). Поголовье свиней выросло на 2,3% — до 27,8 миллиона, овец и коз — снизилось на 0,3%, до 23,3 миллиона, птицы — выросло на 0,5%, до 568,4 миллиона голов.

В сельскохозяйственных организациях на конец июня по сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,1%, коров — на 1,2%, овец и коз — на 2,3%. В свою очередь поголовье свиней выросло на 3,9%, а птицы — на 1,1%. На хозяйства населения приходилось 39,7% поголовья крупного рогатого скота, 8,1% свиней, 43,9% овец и коз (на конец июня 2021 года — 40,1%, 9,2% и 45,9% соответственно).

Производство скота и птицы на убой в июне в хозяйствах всех категорий выросло на 1,2% в годовом выражении — до 1,2 миллиона тонн (в живом весе), производство молока повысилось на 0,2%, до 3,3 миллиона тонн, производство яиц по сравнению с июнем прошлого года увеличилось на 2,1% и составило 4,2 миллиарда штук.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Россия в июне увеличила производство продуктов питания на 1% по сравнению с июнем 2021 года и на 1,1% — по сравнению с маем текущего года, следует из материалов Росстата.

В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в июне выросло на 7,9% в годовом выражении, до 275,8 тысячи тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) — на 8,8%, до 252,1 тысячи тонн. Производство охлажденного мяса птицы в июне осталось на уровне июня 2021 года — 279 тысяч тонн, а выпуск вареных колбасных изделий снизился на 1,4%, до 146,3 тысячи тонн.

Объем производства мороженой рыбы в июне текущего года по сравнению с июнем прошлого вырос на 21,1%, до 213,4 тысячи тонн, мороженого рыбного филе — на 3,7%, до 17 тысяч тонн. Выпуск рыбных консервов в июне увеличился на 8%, до 47,17 миллиона условных банок.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне вырос за год на 52%, до 458,4 тысячи тонн, рафинированного — на 7,6%, до 174,1 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в июне снизилось на 34,6%, до 47,44 тысячи тонн, риса — на 5,8%, до 38,9 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении было произведено меньше на 5,4% — 33,3 тысячи тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июне увеличилось на 5%, до 685,6 тысячи тонн, производство макаронных изделий — на 5,1%, до 125,35 тысячи тонн. Молока в июне 2022 года выпущено на 1,9% больше, чем в июне 2021 года — 458,25 тысячи тонн, выпуск сыров вырос на 14,3%, до 56,2 тысячи тонн.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в июне произведено на 1,4% меньше, чем год назад — 142,24 тысяч тонн. По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в июне увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7,3%, до 6,4 миллиона декалитров, игристых вин и шампанского — на 60,3% до 0,937 миллиона декалитров, а выпуск тихих вин — на 13,5%, до 3 миллионов декалитров.