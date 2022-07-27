МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым обсудил начало отгрузки судна с зерном в Черном море на текущей неделе. Украина освободила от ввозной пошлины оборудование для хранения зерна

Как сообщили в турецком ведомстве, Акар провел телефонные переговоры с Кубраковым, в ходе которх стороны обсудили подготовку к началу отгрузки судна с зерном на текущей неделе. Представители Турции и Украины также обменялись мнениями о продолжении взаимной поддержки и координации в рамках отгрузки.