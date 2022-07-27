МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил надежду, что оперативные действия РФ, Турции и Украины в рамках "продуктовой сделки" позволят быстро помочь голодающим во всем мире. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В ООН заявили, что проблем с топливом у кораблей для вывоза зерна нет

"Я надеюсь, что их оперативные коллективные действия позволят быстро оказать столь необходимую помощь наиболее уязвимым людям во всем мире, страдающим от отсутствия продовольственной безопасности", — сказал Гриффитс в связи с началом работы Совместного координационного центра в Стамбуле.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.