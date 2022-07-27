МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил надежду, что оперативные действия РФ, Турции и Украины в рамках "продуктовой сделки" позволят быстро помочь голодающим во всем мире. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Я надеюсь, что их оперативные коллективные действия позволят быстро оказать столь необходимую помощь наиболее уязвимым людям во всем мире, страдающим от отсутствия продовольственной безопасности", — сказал Гриффитс в связи с началом работы Совместного координационного центра в Стамбуле.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.