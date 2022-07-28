МАГАДАН, 28 июн — ПРАЙМ. Вспышку птичьего гриппа выявили в одном из фермерских хозяйств под Магаданом, сообщило региональное правительство.

Согласно информации, после того, как в поселках Ола и Гадля начали гибнуть куры, специалисты провели лабораторные анализы и подтвердили птичий грипп.

Власти ввели карантин, радиус угрожаемой зоны составляет десять километров от очага, радиус зоны наблюдения – сто километров. "В этой зоне (наблюдения — ред.) сотрудники минсельхоза и станции по борьбе с болезнями животных "Магаданская" организуют ежедневные клинические наблюдения за поголовьем", — уточняется в сообщении.

Как предполагается, источником гриппа могли стать:

дикие водоплавающие птицы,

привозные корма

несанкционированно доставленное в регион поголовье.

Эксперты минсельхоза Магаданской области уже отправились в поселки Ола и Гадля, где они проведут бесплатную вакцинацию пернатых от птичьего гриппа. В случае отказа от вакцинации птицу уничтожат.