МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. По итогам года урожай зерновых и масличных культур на Украине прогнозируется на уровне около 65 миллионов тонн, то есть примерно почти на 40% меньше аналогичных показателей прошлого года, следует из заявления первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия страны Тараса Высоцкого. Украина освободила от ввозной пошлины оборудование для хранения зерна

"С учетом осенних культур, как зерновых, так и масличных, мы ожидаем (урожай — ред.) от 65 миллионов тонн", — сказал Высоцкий в эфире телеканала "Украина 24".

Как заявлял в декабре министр аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко, по итогам года Украина тогда собрала 106,6 миллиона тонн зерновых и масличных культур. Таким образом, нынешние прогнозы ведомства почти на 40% ниже прошлогоднего урожая.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.