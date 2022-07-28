Песков считает, что отказ Египта от украинского зерна не связан с визитом Лаврова
ПЕСКОВ ОБ ОТКАЗЕ ЕГИПТА ОТ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА: ВРЯД ЛИ СВЯЗАНО С ВИЗИТОМ ЛАВРОВА, ЭТО ДЕЛА ДВУХ СТРАН
https://1prime.ru/Agriculture/20220728/837633145.html
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ПЕСКОВ ОБ ОТКАЗЕ ЕГИПТА ОТ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА: ВРЯД ЛИ СВЯЗАНО С ВИЗИТОМ ЛАВРОВА, ЭТО ДЕЛА ДВУХ СТРАН
https://1prime.ru/Agriculture/20220728/837633145.html
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