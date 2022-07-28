2022-07-28T13:00:08+03:00

2022-07-28T13:00:08+03:00

2022-07-28T13:00:08+03:00

2022

https://1prime.ru/Agriculture/20220728/837633145.html

В Кремле высказались об отказе Египта от украинского зерна

Сельское хозяйство

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

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ПЕСКОВ ОБ ОТКАЗЕ ЕГИПТА ОТ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА: ВРЯД ЛИ СВЯЗАНО С ВИЗИТОМ ЛАВРОВА, ЭТО ДЕЛА ДВУХ СТРАН ПРАЙМ, 28.07.2022

сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60