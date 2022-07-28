МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ООН надеется, что первый корабль с украинским зерном отправится в рейс уже в пятницу. ООН надеется, что "продуктовая сделка" позволит помочь нуждающимся

"Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, надеемся — завтра" — сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, реализация "продуктовой сделки" позволит вывезти с Украины около 23 миллионов тонн зерна, что должно поспособствовать снижению мировых цен на продовольствие.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.