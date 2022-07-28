МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Первое судно с украинским зерном может направиться в Сомали, путь займет около шести недель. Об этом сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. В ООН предупредили о рисках из-за ограничений на поставки удобрений

Ранее в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

По словам Гриффитса, у представителей Всемирной продовольственной программы есть список приоритетных стран для отправки украинского зерна, в котором приоритет отдается Сомали, переживающему голод, а также Африканскому рогу в более широком смысле.

"Мы думаем, что путь может занять около шести недель, чтобы достичь Сомали", – отметил замгенсека ООН.