МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже сегодня или завтра. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Первый корабль с украинским зерном может отправиться в Сомали, заявила ООН

"Уже есть суда с зерном в портах Одессы, готовые выходить, и мы надеемся, что это произойдет даже сегодня или завтра", — отметил Гриффитс.

Ранее в Стамбуле делегации России, Турции, Украины и ООН подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. "Продуктовая сделка" предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.