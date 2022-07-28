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https://1prime.ru/Agriculture/20220728/837638519.html
Совбез ООН испытал сложности с принятием заявления по "продуктовой сделке"
Сельское хозяйство
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Члены СБ ООН испытывают сложности с принятием заявления в поддержку "продуктовой сделки". Об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Ранее сообщалось,... ПРАЙМ, 28.07.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, оон, совбез оон, продуктовая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Члены СБ ООН испытывают сложности с принятием заявления в поддержку "продуктовой сделки". Об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Ранее сообщалось, что члены Совбеза обсуждают перспективы принятия некого документа в поддержку стамбульских договоренностей.
"Что касается Совета Безопасности, я вижу, что там сложности с принятием заявления – между странами. Не думаю, что это было сюрпризом для нас", — сказал Гриффитс на брифинге.
"Мы не полагаемся на это заявление Совета в качестве поддержки для операции. Юридической основой являются сами по себе договоренности, морское право", — добавил он.