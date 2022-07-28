МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Члены СБ ООН испытывают сложности с принятием заявления в поддержку "продуктовой сделки". Об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. В ООН рассказали о работе Совместного координационного центра по зерну

Ранее сообщалось, что члены Совбеза обсуждают перспективы принятия некого документа в поддержку стамбульских договоренностей.

"Что касается Совета Безопасности, я вижу, что там сложности с принятием заявления – между странами. Не думаю, что это было сюрпризом для нас", — сказал Гриффитс на брифинге.

"Мы не полагаемся на это заявление Совета в качестве поддержки для операции. Юридической основой являются сами по себе договоренности, морское право", — добавил он.