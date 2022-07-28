МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) начинает с 1 августа аукционы в рамках закупок зерна в государственный интервенционный фонд, следует из документов, размещенных на сайте биржи. Американские биржи падают в ходе торгов четверга

На первом аукционе для закупки будет предложена мягкая пшеница 3-го класса урожая 2021 и 2022 года общим объемом 16,2 тысячи тонн. Следующие два аукциона пройдут 2 и 4 августа: во вторник к продаже выставлена мягкая пшеница 4-го класса урожая 2021 года, в четверг — мягкая пшеница 3-го и 4-го классов урожая 2021 года.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились.

Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Покупать запасы зерна из госфонда могут производители отдельных видов хлеба, хлебобулочных изделий, а также пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки, запасы сахара — предприятия торговли. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.